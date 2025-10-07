Un milagroso escape protagonizaron 55 escolares en Brasil al salir ilesos de un bus que se incendió tras un accidente, huyendo de las llamas que consumieron el vehículo turístico en el centro histórico de Porto Alegre. Los estudiantes de entre 15 y 17 años treparon sobre los vehículos colisionados para evacuar, una escena caótica donde se ayudaron mutuamente mientras enormes lenguas de fuego rodeaban su transporte.

Vea también: Piloto de motocross sufre terrible accidente durante competencia en Satipo

El siniestro ocurrió cuando el bus sufrió una falla total en su sistema de frenos, provocando un choque múltiple contra autos estacionados que derivó en un incendio de grandes proporciones. Testigos captaron los gritos desesperados desde el interior del bus, registros audiovisuales que muestran el pánico colectivo antes de la evacuación exitosa.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO