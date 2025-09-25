Un escuadrón especial de la PNP recibió a ‘El Monstruo’ en Paraguay, en una operación liderada por el jefe de la Dirección de Investigación de Crimen Organizado. Las imágenes muestran a Erick Moreno Hernández flanqueado por altos oficiales peruanos, incluyendo al coronel Franco Moreno Panta, jefe de la División de Secuestros y Extorsiones. Las autoridades destacan que la captura se consumó gracias a un trabajo eficiente de inteligencia, que superó las sabotajes internos y demostró la capacidad operativa de la institución.

Vea también: ¡Atención! Aseguran que un millón de niños y adolescentes tendrían obesidad para el 2030

Pese al éxito, han trascendido graves versiones sobre la existencia de “topos” o policías corruptos que habrían alertado al criminal. Estos presuntos agentes, quienes traicionaron el uniforme al filtrar información sobre el despliegue policial, están siendo investigados a través de los teléfonos celulares incautados. El análisis de las comunicaciones, que se realizará con el levantamiento del secreto de las llamadas, permitirá individualizar a los responsables.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO