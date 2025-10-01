Las escuelas de manejo toman las calles de Ate y provocan accidentes en una transitada avenida, donde instructores autorizados utilizan esta vía como pista de práctica por su escaso tráfico matutino. Testigos del último incidente relataron que un auto de la academia “Mujeres al Volante” realizaba maniobras rutinarias cuando una camioneta negra apareció a alta velocidad y lo impactó, dejando como resultado el vehículo de enseñanza empotrado contra el muro del colegio.

Vea también: Depravado encerró a una menor de tan solo 14 años durante horas ¡Y dijo que era para salvarla de un robo!

Vecinos y apoderados solicitan a la municipalidad distrital implementar señalización vertical que regule específicamente las clases de conducción, especialmente considerando que la confusa demarcación actual genera riesgos para los escolares. La institución educativa ha elevado un petitorio formal donde especifica que necesitan definir bajo qué dinámicas pueden operar estas academias, ya que la actual falta de regulación permite que continúen los incidentes viales.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO