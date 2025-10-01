El paro de pescadores estalla por una cuota de pesca de pota que, según el especialista Roberto Vieira, carece de un estudio científico serio que la respalde. Esta medida ha encarecido el producto en los mercados, donde su precio se ha triplicado y afecta directamente la economía de las familias peruanas, ya que es una fuente vital de proteínas.

Vea también: ¡Tragedia en Egipto! Novio encuentra la muerte cuando celebraba con emoción su boda

La pota, siendo el segundo recurso hidrobiológico más importante del país, enfrenta una crisis que evidencia problemas de gestión. La falta de datos precisos sobre su biomasa, que el Ministerio de la Producción no ha subsanado, pone en riesgo la sostenibilidad del recurso y el sustento de miles de pescadores artesanales.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO