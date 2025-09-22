El analista político Enzo Elguera analizó el impacto de las protestas de la Generación Z, criticando la desconexión del Ejecutivo ante las demandas ciudadanas. Señaló que la falta de un pronunciamiento claro y un mensaje de calma por parte del liderazgo nacional agrava la situación, ya que la población percibe abandono en lugar de autoridad. Elguera comparó la situación con casos internacionales como el de Nepal, donde las protestas escalaron brutalmente, para ilustrar cómo la incapacidad de gestionar el diálogo social deriva en crisis mayores. Advirtió que imponer una agenda política sin considerar la propuesta social solo incrementa el malestar, un error que, según su análisis, perpetúa el ciclo de violencia.

El especialista cuestionó las medidas que priorizan la seguridad sobre la solución de fondo, argumentando que estas no resuelven el problema de desconexión que origina las movilizaciones. Puso sobre la mesa una pregunta crucial: ¿de dónde saldrán los fondos para reconstruir las instituciones dañadas, si al final son los impuestos de todos los peruanos los que costean las consecuencias? Esta reflexión apunta a que la ciudadanía termina pagando dos veces, primero con la falta de atención a sus reclamos y luego con sus recursos, lo que profundiza la desconfianza en el sistema. Hizo un llamado a la empatía y a buscar soluciones tácticas que eviten llegar a ese punto de quiebre.

