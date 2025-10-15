La inteligencia artificial está transformando la educación peruana, según explica Daniela Pastrana, coordinadora de proyectos de una reconocida facultad. La especialista señala que los jóvenes interactúan con IA constantemente en redes sociales y videojuegos, lo que genera un desafío para los educadores que deben entender estos entornos. Este fenómeno crea burbujas informativas donde los estudiantes reciben contenido ajustado a sus gustos, limitando su exposición a perspectivas diversas y afectando su formación crítica.

Los docentes peruanos enfrentan el reto de enseñar el uso correcto de estas herramientas, pues los alumnos suelen utilizarlas para completar tareas sin comprender los temas. Pastrana enfatiza que el rol del profesor es crucial para diseñar prompts efectivos que fomenten la investigación profunda, ya que un acompañamiento adecuado puede convertir la IA en un aliado para potenciar el conocimiento en lugar de reemplazar el aprendizaje fundamental.

