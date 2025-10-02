La esposa de Ángel Calvo, titiritero de Nicolasa, lo acusa de dejarla en la calle tras una denuncia, un nuevo capítulo en la crisis marital de la pareja que Magaly Medina reveló en su programa. Eva María Nava, compañera sentimental de Calvo por 15 años, afirmó que, tras ser liberados de la comisaría donde estuvieron detenidos por agresión mutua, él regresó a la vivienda que ambos comparten y le impidió el ingreso. La mujer, quien asegura residir allí desde hace más de una década, acudió inmediatamente a la PNP para formalizar su queja.

Sin embargo, en la dependencia policial no quisieron atender la denuncia de Eva María Nava, lo que agravó su situación. Este incidente se suma a la reciente detención de la pareja, que pasó dos días en el calabozo tras una acusación de violencia que involucró a ambos.

