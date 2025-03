La noticia del asesinato de Paul Flores, vocalista de la agrupación Armonía 10, ha generado un profundo pesar entre sus fans, otros artistas y familiares, pero sobre todo en su esposa, Carolina Jaramillo, que a través de las redes sociales rompió su silencio.

Con una historia en su cuenta de Instagram, la joven dejó desgarradoras palabras de lo que ha sentido por el lamentable suceso que ha enlutado a la música peruana.

“Es tan difícil escribirte ahora que ya no estás aquí conmigo. Cada palabra que escribo está impregnada de lágrimas, de un dolor que no puedo explicar. Te fuiste demasiado pronto, y me dejaste con un corazón roto. Nunca imaginé que tendría que despedirme de ti tan pronto, y aún no sé cómo hacerlo. ¿Cómo se dice adiós a la persona que amas con toda el alma?”, escribió.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO