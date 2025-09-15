Maju Mantilla sigue en el ojo público tras las fuertes declaraciones de Gustavo Salcedo, quien aseguró que fue víctima de una infidelidad con su productor, Christian Rodríguez. El empresario no solo la acusó, sino que también intentó exponerla públicamente a través del podcast Chimi Churri, donde reveló sus movimientos y conversaciones. Ante ello, Christian Bayro, integrante del programa, sorprendió al lanzar una seria advertencia a la exMiss Mundo.

El comunicador reveló que Salcedo habría tenido acceso a todas las comunicaciones y ubicaciones de su aún esposa, lo que demostraría una vigilancia constante sobre su vida privada.

“Maju, te lo digo a ti, no sé cómo ha hecho el señor Salcedo, pero él tiene todas tus comunicaciones, ubicaciones, no sabemos cómo lo ha logrado, pero sí podemos dar fe de que te tiene, te tenía chequeada a ti y a Christian y tenía una especie de conciliación de la cual, una de las parejas demuestran por contundencia la infidelidad de la pareja, se puede quedar con absolutamente todo”, advirtió preocupado.

Bayro dejó entrever que Salcedo estaría moviendo piezas legales para sacar provecho de la situación, utilizando como prueba la supuesta traición de Mantilla. Esta advertencia encendió las alarmas, ya que el exdeportista no solo la habría expuesto en medios de comunicación, sino que además buscaría beneficiarse en el proceso de divorcio.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO