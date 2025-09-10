Gustavo Salcedo, el esposo de Maju Mantilla, confirmó la autenticidad de unos chats comprometedores de la exreina de belleza con su productor, Christian Rodríguez Portugal, a quien calificó como “una persona sin valores”. Esta revelación, hecha ante el equipo de Magaly TV La Firme, expone una presunta relación extramatrimonial que se habría mantenido por dos años, información que Salcedo manejaba desde antes de su reciente separación y que ahora sale a la luz pública.

Vea también: Fito Páez se arrebata con el público peruano por no saber sus canciones

El escándalo se intensifica con el registro de un viaje a Argentina que la pareja de esposos realizó en agosto, un viaje que aparentaba ser de reconciliación pero que terminó con el anuncio de su separación apenas tres días después de regresar a Lima, una decisión que ahora adquiere un nuevo significado tras la filtración de estas conversaciones íntimas que datan de julio de 2023.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO