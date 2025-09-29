Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, embistió y golpeó brutalmente al productor Christian Rodríguez en un ataque que según la víctima no fue aislado, sino la escalada de una serie de amenazas y agresiones previas. El violento incidente ocurrió cuando Rodríguez, acompañado de su esposa e hijo menor, salía de la oficina de su abogada, siendo embestido por detrás por el vehículo de Salcedo, el cual está registrado a nombre de la misma Miss Mundo 2000. La abogada Gabriela Navarro, representante del productor, confirmó que su cliente ya había reportado estas amenazas a las autoridades, las cuales ponían en riesgo no solo su integridad sino también la de su familia nuclear.

El productor sufrió lesiones significativas en la cabeza, requiriendo atención médica inmediata y dejando en evidencia la gravedad del ataque, que ha sido calificado como una tentativa contra su vida. Pese a la flagrancia del delito y a la existencia de testigos, el agresor no había sido detenido al momento de las declaraciones, aumentando la alarma por la seguridad de Rodríguez.

