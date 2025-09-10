El esposo de la exreina de belleza Maju Mantilla, Gustavo Salcedo, arremete con dureza contra Cristian Rodríguez, productor del programa donde trabaja su esposa, tras descubrir mensajes comprometedores entre ellos. Salcedo denuncia públicamente la falta de valores del productor y anuncia que dará más detalles en ‘Magaly TV la Firme’.

Gustavo Salcedo no ocultó su molestia hacia Cristian Rodríguez, productor de televisión de su aún esposa, a quien califica como una persona sin valores ni principios. En una entrevista para ‘Magaly TV la Firme’, Salcedo expresa su incomodidad con la relación laboral y personal que aparentemente existe entre Rodríguez y Maju Mantilla. Además, cuestiona a Latina por mantener como productor a alguien con esa conducta, resaltando que su propia educación está basada en valores muy distintos.

Molestia y confrontación pública

Gustavo Salcedo también confirmó que Maju Mantilla está al tanto de su desagrado hacia el productor, lo que añadió tensión a la situación. El esposo denuncia que la actitud de Rodríguez no solo afecta su vida privada, sino que también pone en entredicho la ética dentro del entorno laboral de su esposa. La polémica suma un nuevo capítulo a un escenario ya complicado, con un productor que además tiene familia y está aparentemente comprometido.