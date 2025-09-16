La controversia mediática entre Gustavo Salcedo y Maju Mantilla ha dado un nuevo giro que va más allá de las acusaciones de infidelidad y los conflictos patrimoniales. Según reveló Christian Bayro en el programa ‘Chimi Churri’, el empresario no solo estaría interesado en iniciar un proceso legal por bienes materiales, sino que también tendría la intención de solicitar la custodia de los dos hijos que comparte con la exreina de belleza.

De acuerdo con Bayro, Salcedo habría difundido material sensible, incluyendo coordenadas, fotografías y conversaciones de WhatsApp, con el fin de perjudicar la imagen de Mantilla.

“También buscaba perjudicar su situación familiar”, señaló el periodista, sugiriendo que la estrategia del empresario no se limitaría al aspecto económico, sino que alcanzaría directamente el núcleo familiar.

Preocupación por el estado emocional de los niños

En este escenario, la posibilidad de que Salcedo busque obtener la tenencia de los menores ha despertado preocupación, pues expertos en desarrollo emocional y psicología infantil, consultados por Educo, fundación especializada en protección a la infancia, advierten que un proceso de este tipo podría tener un fuerte impacto en el bienestar de los niños.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO