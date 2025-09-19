“No tengo nada que ver”: Salcedo responde con firmeza

Gustavo Salcedo, el aún esposo de Maju Mantilla, reapareció públicamente tras la sorpresiva salida de la conductora del programa. En declaraciones recogidas por medios locales, el empresario negó rotundamente haber querido perjudicar a su pareja en medio del escándalo que la vinculó con el productor Christian Rodríguez. “No tengo nada que ver con eso. Jamás haría algo para dañar a Maju”, afirmó.

La renuncia de la exreina de belleza la programa de televisión, generó una ola de especulaciones sobre su vida personal, especialmente luego de que evitara mencionar al productor con quien fue vinculada sentimentalmente. En ese contexto, muchos se preguntaron cuál sería la reacción de su esposo, quien hasta ahora había mantenido silencio.

“La respeto y la admiro”: un mensaje de respaldo

Salcedo fue enfático al señalar que respeta profundamente a Maju Mantilla y que no está detrás de ninguna decisión que haya tomado. “Ella es una gran mujer, una gran madre. La admiro muchísimo”, declaró. Además, pidió que se deje de especular sobre su rol en la salida de la conductora del programa matutino.

El empresario también lamentó que se haya generado una narrativa que lo involucra sin fundamentos. “No me corresponde estar en ese tipo de comentarios. Lo que sí puedo decir es que jamás haría algo que la perjudique en lo absoluto”, agregó.

Maju guarda silencio mientras crecen las especulaciones

Hasta el momento, Maju Mantilla no ha respondido directamente a las declaraciones de su aún esposo Gustavo Salcedo. Cabe resaltar, que su despedida del programa fue emotiva, pero marcada por la omisión de cualquier referencia al productor con el cual la han vinculado por una relación extramatrimonial, lo que generó aún más interrogantes. “Ella agradeció a todos, menos a él”, comentó Magaly Medina en Magaly TV La Firme, donde se analizó cada gesto de la conductora.

Mientras tanto, los seguidores de Maju Mantilla continúan expresando su respaldo en redes sociales, destacando su profesionalismo y elegancia frente a la polémica. “Maju no necesita aclarar nada. Su silencio habla más que mil palabras”, escribió una usuaria en Instagram.

