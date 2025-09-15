Los powerlifters peruanos Jacob y Norma requieren apoyo urgente para costear sus pasajes al Mundial de Sudáfrica, que se celebra del 10 al 19 de octubre. Aunque han clasificado oficialmente para el evento. Su categoría carece de soporte del IPD, lo que los ha obligado a buscar financiamiento propio mediante una rifa cuyo sorteo será el 30 de septiembre. La dupla, que domina las tres modalidades de la disciplina sentadilla, press de banca y peso muerto, confía en sumar nuevas medallas para el país si logran concretar su viaje.

Norma, quien posee diez títulos sudamericanos ganados, y Jacob, quien también ejerce como coach, necesitan reunir fondos para los pasajes aéreos. Quienes deseen apoyar esta causa pueden contactarlos al 922263054 o realizar donaciones vía Yape, contribuciones que serán destinadas íntegramente a su participación en el campeonato donde el triunfo se define por la suma de los mejores levantamientos en cada categoría. Su objetivo final es claro: subir al podio y traer una presea más para el Perú.

