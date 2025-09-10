EsSalud destinó más de S/30 millones para la adquisición de suero fisiológico a un precio que duplica su valor en el mercado local, según documentación del proceso de contratación. La institución habría aplicado un tipo de cambio de S/4 por dólar, superior al valor real de S/3.6, en la oferta de la empresa paraguaya Trigénesis SRL, que ascendía a US$8.49 millones. Esta adjudicación, formalizada el 3 de septiembre mediante firma, generó alerta en la Contraloría debido a la falta de experiencia del proveedor en el Perú.

El contrato fue suspendido tras la intervención del Ministerio Público y la difusión de denuncias periodísticas que evidenciaron el sobreprecio, lo que motivó la paralización de actividades del personal médico en demanda de transparencia. La empresa paraguaya, activada en registros oficiales recién en octubre de 2024 y con mínima presencia digital, carecía de historial comprobable en contrataciones estatales existiendo laboratorios nacionales capacitados para ello. El caso ocurre en un contexto donde usuarios reportan desabastecimiento de medicamentos esenciales en hospitales, cuestionando la gestión de recursos provenientes de aportes de los asegurados.

