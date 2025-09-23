EsSalud confirmó el fin de la huelga nacional de sindicatos que se mantenía desde el 9 de este mes, tras alcanzar un acuerdo definitivo en una reunión sostenida anoche en el Ministerio de Trabajo. Con este acuerdo, la institución reafirmó su compromiso de garantizar la sostenibilidad financiera, fortalecer la integridad institucional e implementar sistemas de control interno más eficientes.

Vea también: Serenos de Los Olivos capturan a delincuentes que atacaron a una pareja

Los gremios unidos aceptaron la propuesta de asignación por cumplimiento de actividades e indicadores de desempeño laboral, la cual entrará en vigencia a partir del 26 previa aprobación de las instancias correspondientes. Este punto específico había representado el principal obstáculo durante las extensas negociaciones, las cuales finalmente culminaron con la firma del acta respectiva. Además, se comprometió a reducir las brechas de personal y a diseñar una nueva política remunerativa que beneficie a los trabajadores.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO