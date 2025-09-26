Según el análisis de la psicóloga Lisbeth Cueva sobre el violento ataque de Gustavo Salcedo contra el productor Christian Rodríguez. La especialista explica que este acto podría ser síntoma de un “comportamiento obsesivo” caracterizado por “pensamientos intrusivos” que generan angustia constante y una necesidad de persecución hacia la pareja. Añadió que este patrón anula a la otra persona como ser individual para convertirla en objeto de posesión.

La psicóloga añade que detrás de una agresión así existen mensajes ocultos de culpabilización, como la idea de que “tú has malogrado lo que yo estaba cuidando”. Este mecanismo, que busca transferir la responsabilidad del conflicto al otro, combinado con la intensificación emocional y la anulación de la racionalidad, crea un coctel peligroso donde la obsesión por controlar lo que se percibe como una posesión vulnerada.

