El Ejército de Estados Unidos señaló que los recientes ataques ejecutados en el sur de Irán tuvieron carácter defensivo. La operación ocurre en medio de una creciente tensión entre ambos países y mientras continúan las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz.

El Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Centcom) informó que las acciones militares estuvieron dirigidas contra sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes.

Irán acusa a EE. UU. de violar la tregua

Tras los ataques, el gobierno iraní acusó a Washington de romper el alto el fuego acordado desde el pasado 8 de abril.

El Ministerio de Exteriores de Irán calificó las operaciones militares como una “violación flagrante” de la Carta de las Naciones Unidas y advirtió que responderá ante cualquier nueva agresión.

Además, las autoridades iraníes denunciaron supuestos ataques contra embarcaciones comerciales en medio del bloqueo naval impuesto por Estados Unidos.

“El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán condena enérgicamente estas acciones agresivas, que constituyen una violación flagrante del apartado 4 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas y también del alto el fuego del 8 de abril”, señaló mediante un comunicado.

Reportan explosiones y derribo de dron estadounidense

Medios iraníes reportaron fuertes explosiones en la ciudad de Bandar Abás, ubicada en el sur del país.

Por otro lado, la Guardia Revolucionaria Islámica afirmó haber derribado un dron estadounidense MQ-9 y disparado contra otras aeronaves que habrían ingresado al espacio aéreo iraní.

El organismo militar también reiteró que considera legítimo responder ante cualquier violación del alto el fuego.

Negociaciones continúan pese a tensión

Los incidentes ocurrieron justo cuando Estados Unidos e Irán intensificaron los contactos diplomáticos para avanzar en un posible acuerdo de paz y poner fin a la guerra.

El jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, y el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, permanecen en Catar participando en conversaciones que incluirían la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento de algunas sanciones económicas, según la prensa iraní.

Sin embargo, el incremento de la tensión militar genera preocupación internacional sobre el futuro de las negociaciones entre ambos países.

¿Qué está pasando entre Estados Unidos e Irán?

La tensión entre Estados Unidos e Irán aumentó desde febrero de 2026, cuando Washington e Israel lanzaron operaciones militares contra territorio iraní con el objetivo de frenar el avance del programa nuclear de Teherán. Desde entonces, ambos países protagonizaron ataques cruzados, amenazas y operaciones militares en zonas estratégicas como el estrecho de Ormuz.

Aunque el pasado 8 de abril ambas naciones acordaron un alto el fuego, la tregua se mantiene frágil debido a nuevos incidentes militares y acusaciones mutuas. Estados Unidos sostiene que sus recientes operaciones son “en defensa propia” y buscan proteger tropas y rutas marítimas comerciales en el golfo Pérsico.

Por su parte, Irán acusa a Washington de incumplir el acuerdo y de ejecutar ataques cerca de Bandar Abás y Hormozgán, zonas clave por su cercanía al estrecho de Ormuz, una de las rutas petroleras más importantes del mundo.

El posible cierre del estrecho preocupa al mundo porque afectaría el transporte de petróleo y fertilizantes, lo que podría provocar una crisis energética y alimentaria global en los próximos años, según advirtió el director general de la Organización de las Naciones Unidas, Qu Dongyu. “Las decisiones que tomemos ahora determinarán si esto sigue siendo un shock manejable o evoluciona hacia una crisis más profunda de seguridad alimentaria mundial en 2026 y 2027 y más allá”, señaló.

Además, Irán busca usar el control del estrecho como presión en las negociaciones con Estados Unidos, mientras exige el levantamiento del bloqueo militar sobre sus puertos impuesto desde abril.

Pese a la tensión militar, ambos gobiernos mantienen negociaciones diplomáticas en Catar para intentar alcanzar un acuerdo de paz.