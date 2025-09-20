La estatua del chino se convirtió en la consejera política más inesperada cuando la Presidenta Dina Voy a Bolarte llegó al cementerio para desahogarse sobre sus bajísimas encuestas. Mientras la mandataria le preguntaba cómo hacía para mantenerse popular, la estatua, en un momento de lucidez sobrenatural, le soltó un “retírate tú” tan certero que incluso el señor de limpieza, que se creía loco por escuchar voces, dejó su escoba para aplaudir. Para empeorar las cosas, la hija del difunto, Keiko, acusó al pobre empleado de ser un “sepulturero falto de respeto”.

El caos alcanzó su punto máximo cuando Kenji llegó gritando que la estatua no era su padre, sino un semáforo disfrazado que trabajaba con Robotín. Entre tanto, la estatua siguió dando consejos no solicitados, la Presidenta siguió sin subir en las encuestas y el hombre de limpieza terminó pidiendo un traslado a un lugar sin estatuas parlantes.

