El reconocido estilista de las estrellas es acribillado brutalmente frente a su exclusivo salón ubicado en la lujosa avenida Masaryk de Ciudad de México, el mismo que frecuentaban influencers y celebridades como Ángela Aguilar, esposa de Christian Nodal. Miguel de la Mora, un joven de 28 años cuyo trabajo lo había posicionado como el peluquero preferido de la alta sociedad mexicana, fue atacado por dos sujetos en motocicleta que le dispararon repetidamente hasta acabar con su vida.

Magaly Medina conectó este terrible hecho con la situación de violencia que también viven pequeños comerciantes en Perú, destacando cómo la inseguridad traspasa fronteras y afecta a todos los estratos sociales. El estilista, quien mostraba en redes sociales una vida de lujos y viajes junto a la nieta del fundador del Cartel de Jalisco, mantenía vínculos con personajes polémicos que ahora generan interrogantes sobre las posibles motivaciones detrás de este asesinato.

