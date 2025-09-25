Un grave hecho ocurrió en una escuela de Francia, donde un alumno de apenas 14 años atacó violentamente a su profesora, apuñalándola en la cara mientras otros estudiantes observaban la escena con horror. El incidente, que ha conmocionado a la comunidad educativa y al país, genera preocupación sobre la seguridad en las escuelas y el bienestar de los jóvenes.

Detalles del ataque en Francia

El agresor, presuntamente sin mediar palabra, sacó un cuchillo durante el recreo y asestó una puñalada a la docente en el rostro en los pasillos del recinto, provocándole heridas severas que requirieron atención médica inmediata. Los alumnos presentes quedaron en estado de shock y algunos intentaron auxiliar a la profesora mientras se daba aviso a las autoridades locales.

El agresor huyó y luego intentó suicidarse

Tras el ataque, el joven escapó del colegio y fue capturado una hora más tarde, en las afueras de la ciudad. En el momento de la detención, se autolesionó en el cuello con el mismo cuchillo y entró en paro cardiorrespiratorio. Los médicos lograron reanimarlo y fue trasladado en helicóptero al hospital de Estrasburgo, donde permanece internado en estado crítico.

El adolescente, que está bajo la tutela de la Ayuda Social a la Infancia (ASE), fue descrito por sus compañeros como “taciturno, aislado y siempre vestido de negro”. Además, los investigadores hallaron dibujos con simbología neonazi en sus cuadernos, indicó France Info.

“Era bastante malo y dibujaba esvásticas en clase”, contó uno de sus compañeros al medio BFM TV.

La ministra de Educación, Elisabeth Borne, dijo que el sospechoso tenía una fascinación “por las armas y Hitler”. La fiscal Clarisse Taron también afirmó que “tenía predilección por las armas” y “una atracción por la Segunda Guerra Mundial”.

