Estudiantes de colegio bicentenario preparan turrones únicos por el Señor de los Milagros como parte de talleres impulsados por el Ministerio de Educación.

En la escuela Mariscal Toribio de Luzuriaga, los escolares elaboran cuatro tipos de turrones con sabores innovadores como chicha morada y maracuyá, mientras refuerzan sus habilidades técnicas y su identidad cultural.

El director de la DREL, Marcos Tupayachi, explicó que esta iniciativa busca mejorar el aprendizaje práctico y fomentar la creatividad en los jóvenes, quienes serán certificados como auxiliares técnicos al finalizar el taller.

Este programa se replica en otros colegios bicentenarios y técnicos del país, donde la combinación de educación, tradición y fe se convierte en una herramienta de formación integral y desarrollo personal.

