La toma de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por estudiantes indignados estalla en contra de las medidas de la rectoría, que ellos califican como un intento de privatización encubierta, tras agotar todas las vías de diálogo formal. El pliego de reclamos, respaldado por la Federación Universitaria y coordinadoras estudiantiles, exige la anulación de restricciones para postular, ya que vulnera el derecho a elegir carrera libremente, y cuestiona la ejecución de 10 millones de soles destinados a bienestar que no se reflejan en el comedor universitario.

Esta movilización, que mantiene paralizada a la Decana de América, también denuncia el archivamiento de procesos disciplinarios y penales contra líderes gremiales, señalando una estrategia de intimidación. La respuesta institucional suspendiendo los exámenes de admisión para el 2026 es vista como una medida que perjudica a los postulantes en lugar de resolver los conflictos de fondo, profundizando la crisis de representatividad y transparencia.

