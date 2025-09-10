Estudiantes toman Universidad Nacional Mayor de San Marcos en protesta contra posible privatización y denuncian que la medida responde a supuestas intenciones de la rectora de convertir la educación pública en un servicio privado. La manifestación sorprendió a cientos de alumnos, quienes fueron obligados a retirarse de sus aulas mientras los manifestantes cerraban accesos y reforzaban la ocupación.

La protesta se concentró en la puerta 2 de la universidad, donde los estudiantes rompieron la reja metálica para ingresar al campus, acción que marcó el inicio de la toma. Este hecho, que pone en debate la defensa de la educación pública, refleja la tensión que existe en San Marcos frente a decisiones administrativas que, según los manifestantes, amenazan con afectar la igualdad de acceso a la enseñanza superior.

