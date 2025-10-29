Julio Izaguirre, profesor de ESAN, afirmó durante una entrevista que la inteligencia artificial debe entenderse como una herramienta que incrementa la productividad y eficiencia profesional, no como un reemplazo del ser humano.

El académico, quien también dirige una empresa de IA en Estados Unidos, señaló que su uso adecuado puede ahorrar hasta 15 minutos diarios, lo que equivale a más de 50 horas anuales para dedicar a otras prioridades. Izaguirre, quien citó un estudio de Manpower que revela que el 24% de trabajadores en países emergentes utiliza IA para ser más competitivos, enfatizó que el valor humano reside en aportar criterio, ética y capacidad transformadora a la información procesada.

Estas declaraciones, que se producen en un contexto de creciente implementación de tecnologías inteligentes en entornos laborales y educativos, reflejan la necesidad de establecer marcos éticos para el uso responsable de estas herramientas que están transformando los métodos de trabajo tradicionales.

Vea también: NASA monitorea cometa interestelar 31 Atlas que se acerca al sistema solar

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO