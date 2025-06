Ethel Pozo tomó por sorpresa a más de uno al confesar que padece de Fibromialgia, una enfermedad crónica que no tiene cura y que genera dolor generalizado, fatiga extrema y otros síntomas físicas y emocionales.

La hija de Gisela Valcárcel contó esto mientras conversaba con Ingrid Roldán, joven que denunció discriminación en el Miss Mundo Latina por padecer la misma condición que hasta hoy la conductora mantenía en absoluta reserva.

“Ayer nos enteramos de esta denuncia y yo le decía a mi productor que yo también sufro de eso, y él me decía: ‘¿pero estás diagnosticada?’, y yo le respondí: ‘Bueno, no. Me lo han dicho varios médicos, pero no tengo un diagnóstico formal’. Y ahora te escucho a ti, y efectivamente no hay como un certificado, pero vives con dolores”, relató.

Ethel Pozo precisó que si bien conlleva los síntomas de esta enfermedad, ello no ha sido impedimento para que se desarrolle en la conducción y la actuación.

“Te entiendo perfectamente, Ingrid, pero no es una condición que te impida ejercer tu profesión o concursar. A mí no me impide conducir ni actuar. Y tampoco es degenerativa. Simplemente aprendemos a vivir con eso, con el dolor”, expresó.

