Lucerito enfrenta su tercera maternidad en soledad, un patrón doloroso que su hermana Etti busca romper al afirmar que ella “idealiza a hombres que no merecen su amor”. Esta vez, la crisis estalla cuando Roy, padre de su hija de ocho años, aparece en el programa con su actual pareja, Jenny, lo que obliga a Lucerito a confrontar una verdad que siempre evade: su falta de amor propio la lleva a repetir historias con finales trágicos. Mientras Roy defiende su nueva vida, Lucerito insiste en que Jenny “destruyó nuestro amor”, sin ver que el verdadero problema fue la imagen idealizada que ella misma creó.

El drama se profundiza al revelarse que Lucerito no cría a sus dos hijos mayores, quienes viven al cuidado de su abuela en la selva, un dato que evidencia las consecuencias de sus elecciones y la urgente necesidad de un cambio. Etti, convertida en ese faro de lucidez, clama por que su hermana despierte ante los engaños de “palabras bonitas” que solo traen abandono y embarazos no deseados. Este caso no es solo un escándalo, sino una lección cruda sobre cómo la baja autoestima puede condenar a una mujer a un ciclo de desamor, del cual todos esperan que Lucerito logre escapar por fin.

