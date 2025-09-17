Eva Ayllón entregó su cariño en vivo a Natalia Málaga durante un show, invitándola al escenario y declarándole “mi suerte ha cambiado a tu lado”. La ‘Diva de la Canción Criolla’, quien recientemente reveló que Málaga es una de sus dos amigas más cercanas, demostró públicamente su agradecimiento hacia quien forma parte de su staff y la acompaña constantemente, incluso en visitas médicas. Este gesto adquiere mayor profundidad al conocerse los recientes problemas judiciales que vivió Málaga con el hijo de la artista, lo que convierte el momento en un poderoso mensaje de apoyo y reconciliación.

Vea también: Patricio Parodi sorprende al anunciar que la familia crece: “Se viene primit@ para ‘Aiti'”

Magaly Medina, quien narró el hecho en su programa, destacó que Natalia Málaga siempre ha preferido mantenerse detrás de cámaras, al punto de usar una casaca que la identifica como parte del equipo de trabajo de la cantante. La llamada ‘Urraca‘ recordó que, pese a los difíciles momentos legales que ambas atravesaron, se evidencia “una amistad con mucho cariño y se respetan”.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO