Luego de que se difundiera un video en el que su hijo Francisco García Ayllón se quiebra al dedicarle unas sentidas palabras en su boda, Eva Ayllón utilizó sus historias de Instagram para compartir mensajes profundos que reflejan su sentir y que muchos interpretaron como indirectas hacia su hijo.

Como se recuerda, en su boda, Francisco García Ayllón emocionó a los presentes al expresar un mensaje lleno de amor hacia su madre, a pesar de que Eva Ayllón no asistió a la ceremonia. “Primero quiero agradecer a mi madre y sé que nosotros siempre vamos a estar bien porque hay un hilo invisible que nos une y es irrompible”, dijo.

En respuesta, Eva Ayllón compartió en Instagram una serie de reflexiones que llamaron la atención de sus seguidores. Entre ellas: “No escuches lo que dicen, observa lo que hacen”, “ya no me siento en mesas donde yo podría ser el tema cuando me levanto” y “cuando te quieran apagar, recuérdales que eres un sol, no una vela”.

Entre las frases que más conmovieron a sus seguidores estuvo una que muchos interpretaron como una puerta abierta al reencuentro con su hijo: “Si me necesitas, llámame. No importa si estoy durmiendo, si estoy estudiando o si hemos discutido, yo estaré siempre ahí para ti”. Un mensaje cargado de amor incondicional que sugiere que, pese a los desacuerdos, Eva Ayllón no cierra la posibilidad de retomar el vínculo con Francisco.

La ausencia de Eva Ayllón en la boda y el contexto familiar

La ausencia de Eva Ayllón en la boda de su hijo generó diversas especulaciones, especialmente por los conflictos familiares previos relacionados con la actual mánager de la cantante, Natalia Málaga. En 2024, Francisco y su esposa denunciaron a Málaga por hostigamiento y daños a su propiedad, lo que habría tensado la relación familiar. Sin embargo, la cantante ha dejado claro en sus mensajes que, pese a las diferencias, el amor y el vínculo familiar permanecen.

