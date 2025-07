El pasado 24 de mayo, Francisco García Ayllón, hijo menor de Eva Ayllón, celebró su matrimonio en Chincha, pero llamó la atención la ausencia de la cantante criolla, quien después de un mes rompió su silencio al revelar la razón de ello.

En entrevista a Magaly Medina, la artista musical señaló que su no presencia estuvo marcado por la serie de desencuentros (entre ellos el conflicto legal con Natalia Málaga) que se han venido dando y que conllevaron a un distanciamiento con el menor de sus hijos.

Eva Ayllón manifestó su molestia sobre Francisco, por la manera en que viene manejando su vida, sobre todo por el enfrentamiento que mantiene con la exvoleibolista, quien es su amiga más cercana.

“Él ha cometido muchas infidencias, cosa que a mí me decepciona porque sabe perfectamente el tipo de mujer que soy, el tipo de artista que soy y lo mucho que yo me cuido ante mi público”, comentó.

“Me considero muy afectada. No me gustan los escándalos. Él me ha metido en sus problemas, eso es lo que yo no lo disculpo”,agregó, dejando en claro que el conflicto ha afectado profundamente su tranquilidad personal y profesional.

INVITACIÓN

La decisión de no asistir al momento más importante en la vida de su menor hijo se dio por recibir una invitación informal por WhatsApp, en el que le precisaban que no podía acudir con Natalia Málaga.

“No fui invitada para entregarlo. Solamente me llegó una invitación, vía WhatsApp, una foto en la que decía que podía ir yo sola. Hace mucho tiempo que yo no voy sola por las calles, menos para viajar hasta Chincha”, explicó, para de ahí deslizar que la relación con su hijo está deteriorado y que no habría una reconciliación mientras no note un cambió en él.

