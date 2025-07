La reconocida cantante criolla Eva Ayllón rompió su silencio sobre el distanciamiento con su hijo Francisco, el cual habría sido provocado por un conflicto con la exvoleibolista Natalia Málaga.

Todo comenzó cuando Francisco denunció públicamente que Natalia habría rayado su auto en la cochera de la artista, hecho que desencadenó una ruptura familiar: “Él [Francisco] ha cometido muchas infidencias, cosa que a mí me decepciona porque sabe perfectamente el tipo de mujer que soy, el tipo de artista que soy y lo que represento”, expresó Eva, visiblemente afectada.

Ayllón fue más allá y lamentó que su hijo la haya involucrado directamente en un problema que, según sus palabras, no le correspondía: “Él me ha metido en sus problemas y eso es lo que yo no le disculpo”, afirmó, dejando en claro que no considera necesario hablar con Natalia Málaga para resolver la situación.

“Natalia es una trabajadora mía. Mi hijo se aleja de mí porque, obviamente, no iba a vivir con ‘el enemigo’, mi hijo se ha transformado en mi enemigo”, añadió con firmeza, resaltando cómo el conflicto escaló a nivel personal y afectivo.

Pese a la gravedad del quiebre familiar, Eva Ayllón dejó claro que no está dispuesta a romper su vínculo con Natalia Málaga: “A mí no me cuidan mis hijos, no me cuida mi familia. Me cuidan mis amigas; me cuida Natalia, me cuida Denise Loyola… Si se trata de celos por ellas, yo lo lamento mucho”, finalizó.

