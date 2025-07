La emblemática cantante criolla Eva Ayllón abrió su corazón ante Magaly Medina, revelando el doloroso distanciamiento con su hijo menor Francisco García, con quien no habla desde hace un año. El conflicto comenzó cuando Francisco García denunció que Natalia Málaga, amiga de Eva Ayllón, había rayado su auto, incidente que la artista calificó como una falta de respeto mayor. “Una rayadura a un carro no es comparable al daño emocional que me ha causado”, expresó la intérprete de “Me vas a extrañar”.

Eva Ayllón, quien crió sola a su hijo y reveló que su padre lo reconoció recién a los 21 años, confesó sentirse profundamente herida: “Mi hijo se ha transformado en mi enemigo”. La situación se agravó cuando no fue invitada a la ceremonia donde Francisco García formalizó su relación, hecho que la cantante describió como otra puñalada a su corazón de madre.

