El Poder Judicial evalúa la demanda para anular la reposición de Patricia Benavides, un acto que excedería las atribuciones de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Delia Espinoza, involucrada en el caso, sostiene que la Resolución 089-2024, que destituyó a Benavides como fiscal suprema, conlleva automáticamente la pérdida del cargo de Fiscal de la Nación al ser figuras inseparables. La controversia estalla porque la JNJ, al reponerla como “suprema titular y Fiscal de la Nación“, ordena mediante oficio la entrega inmediata del cargo principal.

Espinoza argumenta que esta decisión vulnera el artículo 158 de la Constitución, el cual, según su interpretación, no otorga de manera clara a la JNJ la potestad de decidir quién ocupa la Fiscalía de la Nación. Cuestiona que los letrados de la Procuraduría no se refieran a este fundamento, ya que debatirlo pondría en evidencia las supuestas limitaciones del organismo.

