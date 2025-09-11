Un pastor y su familia permanecen encerrados en el último piso de la congregación MMM en El Agustino, tras una toma violenta ejecutada por un grupo de 40 personas identificadas como miembros de una facción disidente al mando del supervisor nacional Luis Alberto Meza Bocanegra. La intervención, que incluyó el uso de cadenas y candados para asegurar el acceso al local, representa el clímax de una disputa por el control financiero de la iglesia que se arrastra por años, luego de que el pastor revelara presuntas irregularidades en los balances de la organización.

La familia atrapada, encargada de labores de limpieza y vigilancia, enfrenta un callejón sin salida al no tener acceso a ventanas o azoteas, situación que ha generado pánico entre los niños que lloran por la incertidumbre del encierro forzado. La congregación hace un llamado público al supervisor nacional para que dialogue y desactive la crisis, priorizando la integridad de los inocentes atrapados en este enfrentamiento fratricida.

