Evelyn Vela expresó su frustración luego de que su hermana Emma Mejía difundiera un comunicado donde califica como un “problema familiar” la agresión que sufrió por parte de su esposo y responsabiliza al alcohol por lo ocurrido.

“Que no se esconda bajo las faldas de mi hermana, que no le lave la cabeza. Mi hermana estaba muy decidida y no sé, de un momento a otro cambió su parecer, pero bueno, si le gusta que la golpeen, ¿qué podemos hacer nosotros? (…) No sé qué le está pasando, no la reconozco”, declaró.

Para Evelyn Vela, no hay excusas que justifiquen la violencia. “Estamos cansados de los patanes, de los agresores, de los poco hombre porque esa palabra de hombre le queda demasiado grande a este tipo. No se justifica la violencia contra la mujer, no hay forma”, indicó.

Pide a su hermana que reflexione

Evelyn Vela no ocultó su indignación al ver cómo su hermana minimizó la agresión que sufrió, y lanzó una advertencia contundente sobre los riesgos de permanecer en una relación violenta.

“Entonces, la veremos en su velorio, ¿no? Qué puedo decir yo si no se deja ayudar. El que te pega una vez, te pega mil veces, por favor”, expresó, visiblemente afectada por la situación familiar.

Envía mensaje a otras víctimas

En medio de su enojo, Evelyn Vela también envió un mensaje a otras mujeres que viven situaciones similares. “A todas las mujeres: que denuncien, que se amen, se respeten. Algún día sus hijos les dirán: ‘mamá, fuiste una guerrera’. Hay que tener un poquito de autoestima y quererse uno mismo. Si tú no te quieres, ¡imagínate!”, agregó.

