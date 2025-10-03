El abogado Ramón Bermúdez explicó en una entrevista cómo tener una vivienda segura y evitar estafas al comprar un inmueble, señalando que la información es la herramienta principal para reducir riesgos. El especialista, socio del estudio MBR, enfatizó que el consumidor debe investigar minuciosamente la experiencia y proyectos entregados por la inmobiliaria, ya que empresas con poca trayectoria representan un peligro mayor. Esta verificación, que la normativa actual facilita al obligar a las compañías a divulgar sus números de registro, permite descartar opciones que podrían dejar el proyecto a medias.

Bermúdez también recomienda evaluar si la inmobiliaria pertenece a un grupo económico con respaldo bancario, lo que proporciona una garantía adicional de solvencia y compromiso. Este “músculo financiero”, como lo denomina el experto, se convierte en un factor reputacional crucial, pues a un consorcio estable no le conviene incumplir sus contratos. Optar por empresas con estas características, concluye, transforma el sueño de la casa propia en una inversión segura y evita que se convierta en una pesadilla por estafas.

