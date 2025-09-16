La polémica en torno a Isabella Ladera no cesa tras la filtración de sus videos íntimos con el cantante Beéle. En medio de las críticas, la influencer venezolana volvió a estar en el ojo de la tormenta, esta vez por un enfrentamiento con Alexandra Balarezo, expareja de Hugo García.

En una conversación mostrada por el programa de Ethel Pozo, modelo peruano-francesa no dudó en calificar a Ladera como una persona “sin códigos” al involucrarse sentimentalmente con su exnovio, a quien ella había considerado parte de su círculo cercano.

“Fui amiga de ella”

Alexandra Balarezo aceptó que mantuvo una amistad con Isabella en el pasado, lo que hizo aún más incómoda la situación actual.

“Yo sí fui amiga de ella y sí me parece que no tuvo códigos de mujeres. Pero no quiero estar metida en todo esto, porque la verdad yo no vivo de polémica y quiero estar lo más alejada posible de esa chica Isabella”, expresó.

Además, aclaró que su malestar no tiene que ver directamente con Hugo García, sino con las constantes controversias que rodean a la venezolana. “Y no por Hugo, sino por todas las polémicas en las que ella está metida. Está fuera de mis valores”, sentenció.

Amistades y polémicas

Las declaraciones de Alexandra Balarezo reavivan la controversia en torno a Isabella Ladera, quien en los últimos meses ha sido blanco de comentarios por su vida privada y sus relaciones sentimentales. Mientras tanto, Balarezo asegura que busca mantenerse al margen y enfocarse en su carrera, lejos de escándalos mediáticos.

