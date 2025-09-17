El futbolista Eduardo Rabanal, recordado también por su relación con la cantante Paula Arias, líder de Son Tentación, inició una nueva etapa en su vida personal al contraer matrimonio con su prometida Pilar Rosales.

La pareja celebró su boda civil hace unos días y compartió en redes sociales las imágenes de la ceremonia, donde se mostraron felices y más enamorados que nunca. Tras la unión formal, ofrecieron una recepción íntima junto a familiares y amigos cercanos, en la que el deportista dedicó unas conmovedoras palabras a su esposa.

“Hoy que doy un paso tan importante en mi vida, la persona que más seguro se siente de hacer todo esto soy yo… He sentido que durante toda mi vida me he podido equivocar un millón de veces y siento que desde el momento en el que te conocí, mi vida cambió y cambió de verdad”, expresó emocionado Rabanal frente a sus invitados.

¿Quién es Pilar Rosales?

La esposa de Eduardo Rabanal, Pilar Rosales, es magíster en gestión pública y cuenta con una creciente presencia en redes sociales, especialmente en Instagram, donde suma cerca de 10 mil seguidores. En su perfil comparte momentos de su vida personal, así como fotografías junto al futbolista, con quien mantiene una relación consolidada desde hace algunos años.

