El exministro del Interior, Cluber Aliaga, se refirió al nuevo gabinete y a las estrategias anunciadas por el actual titular del sector, el general Vicente Tiburcio. Aliaga reconoció que el general Tiburcio “tiene muy buen inicio” en su carrera, ya que se formó en el GEIN, donde se forja una mística de trabajo de inteligencia “paciente y concienzudo”, lo que constituye una base esperanzadora. Sin embargo, el exministro fue cauto al señalar que existe una diferencia entre ser un agente de inteligencia y un gestor capaz de armar y dirigir equipos, una competencia que se adquiere con especialización y experiencia operativa en el terreno.

Respecto al anuncio de Tiburcio de “extirpar de raíz” a los elementos irregulares, Aliaga aclaró que las medidas no pueden ser inmediatas. El exfuncionario precisó que, aunque se pueden abreviar plazos, se debe respetar el derecho a la defensa y el debido proceso, que son garantías fundamentales en cualquier procedimiento administrativo. Aliaga también criticó el daño que la clase política ha infligido a la Policía, especialmente con la remoción de buenos cuadros por intereses ajenos a la institución, lo que afectó gravemente su liderazgo interno.

