El exabogado de Patricia Benavides niega que la fiscal suprema busque retornar a la Fiscalía de la Nación, desmintiendo así las recientes declaraciones de la titular Delia Espinoza. Jorge del Castillo, quien también fue presidente del Consejo de Ministros, calificó de “errada” la postura de la fiscal jefe, argumentando que una eventual suspensión de seis meses por parte de la JNJ no reactivaría automáticamente el cargo de Benavides.

En caso de que Espinoza enfrente una suspensión, la responsabilidad recaería inmediatamente en el fiscal supremo con mayor antigüedad, pudiendo ser Pablo Sánchez, Juan Villena o Sorayda Ávalos según el orden establecido. Del Castillo enfatizó que Benavides no tiene intenciones de reasumir el liderazgo institucional, cerrando especulaciones sobre una posible crisis sucesoria en la Fiscalía.

