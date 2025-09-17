El examen de ADN que cambió todo. Kevin padre de la bebé de Milagros, pero su pareja embarazada lo delata con una verdad incómoda. Kevin, quien durante meses dudó de la paternidad de la niña de cuatro meses, recibió el resultado que confirmaba lo que Milagros siempre gritó: él es el padre. Sin embargo, su actual pareja, Lucero, embarazada de él y con quien vive, llegó al programa sin avisar, buscando respuestas que ni Kevin ni Milagros esperaban. Mientras Milagros exige que cumpla con su hija, Lucero quiere saber si Kevin sigue enamorado de su ex, una pregunta que podría destruir su relación actual.

Miriam no soporta más al padre de su hijo: "Freddy es tan celoso, hasta del ginecólogo"

Lo que comenzó como una duda por supuestas infidelidades de Milagros, terminó siendo un drama de tres bandas donde el ADN solo fue el inicio. Kevin, atrapado entre dos mujeres y dos embarazos, ahora debe enfrentar las consecuencias de sus decisiones, mientras Lucero y Milagros lo presionan desde frentes opuestos. ¿Podrá Kevin asumir su paternidad sin perder a Lucero, o el amor y la desconfianza lo llevarán a un punto de no retorno?

