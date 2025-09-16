Pamela Franco vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que Norka Ascue, su examiga y excompañera en Alma Bella, confirmara que la cantante estaría esperando a su segundo bebé. La noticia surge después de que Franco se dejara ver en recientes presentaciones con una notoria pancita que no pasó desapercibida.

Vea también: Esposo de Maju Mantilla pelearía por la tenencia de sus hijos tras escándalo de supuesta infidelidad

Aunque en una entrevista la artista evitó admitirlo directamente y aseguró que quería “seguir practicando”, Ascue fue contundente al afirmar que se trata de un embarazo.

“A mi parecer es embarazo, ahora sí a cuidarse porque recordemos que cuando López estuvo embarazada, a ella la tenía encerrada en su casa de Brasil“, declaró Norka a Trome, aludiendo a las dificultades que Pamela López atravesó en su momento con Christian Cueva.

La conductora de Chimi Churri también reveló cómo habría reaccionado el futbolista al enterarse de la dulce espera de su actual pareja: “Ahora ya entendemos el repentino amor paternal de Christian, que de pronto nació, parece que la pancita lo hizo reaccionar y decir para todos igual”, comentó.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO