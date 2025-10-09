La brutal balacera en el concierto de Agua Marina dejó como exclusivo testimonio físico los agujeros de bala y restos de sangre que mancharon el escenario del Círculo Militar en Chorrillos. Las imágenes exclusivas captan cómo los asistentes, que momentos antes disfrutaban del espectáculo, terminaron abrazándose en el suelo para protegerse de la lluvia de balas, un escenario de alegría que rápidamente se tiñó de terror.

Vea también: ¡Aterrador! Así fue la reacción del público tras balacera en concierto de ‘Agua Marina’

Entre los cuatro heridos que se reportan se encuentra el baterista de apellido More, quien, junto a uno de los hermanos Quiroga fundadores de la agrupación, fue alcanzado por los proyectiles mientras el público reaccionaba con shock. La sangre en el piso se convierte en una huella indeleble de una noche donde la felicidad se quebró por la violencia, levantando alarmas sobre la seguridad en estos espacios.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO