Una investigación exclusiva revela la incógnita sobre ¿dónde están los S/15 millones? que se destinaron para reparar patrulleros policiales, una flota que en la actualidad se encuentra inoperativa en diversas comisarías. Este cuestionamiento surge en un contexto donde la ciudadanía exige mayor presencia policial para enfrentar la ola de extorsiones y robos, lo que evidencia una grave falla en la ejecución del presupuesto asignado a la seguridad. La adquisición, que se realizó bajo la modalidad de renting, involucró un contrato global por 189 millones de soles anunciado con bombos y platillos por el gobierno.

La Contraloría General de la República ha puesto bajo la lupa este convenio, el cual se extiende hasta el 2026, por detectar una serie de irregularidades en la gestión de las 150 unidades iniciales. Dichos vehículos, que fueron presentados como un refuerzo crucial para las comisarías de Lima y Callao, hoy están estacionados y sin funcionar, incumpliendo el objetivo de fortalecer el patrullaje. Esta situación deja en evidencia la brecha entre las promesas de las autoridades y la realidad operativa de la Policía Nacional.

