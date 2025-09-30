La captura en Paraguay de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo“, desveló que el peligroso cabecilla de “Los Injertos del Norte” utilizaba documentación falsa a nombre de Pierre Neciosup Rodríguez para evadir a la justicia, lo que permitió que permaneciera prófugo durante tres años . Aunque inicialmente se pensó que se trataba de una identidad inventada, las investigaciones periodísticas confirmaron que Neciosup es una persona real y un antiguo amigo del criminal, con quien comparte no solo un notable parecido físico, sino también un historial delictivo que se remonta a sus tiempos en las calles de Comas .

Vea también: Así fue la captura del ‘Pequeño J’, joven narco peruano buscado por triple crimen en Argentina

Este caso de suplantación, que involucraba cédulas y pasaportes adulterados, evidencia las sofisticadas redes de apoyo que los criminales mantienen para operar desde la clandestinidad, moviéndose entre países como Bolivia y Paraguay sin ser detectados . La estrategia de Moreno Hernández finalmente fracasó tras una coordinación de tres meses entre las policías de Perú y Paraguay, que culminó con su reclusión en una cárcel de máxima seguridad a la espera de que se resuelva su proceso de extradición

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO