El nombre de Nadeska Widausky se sumaría a la lista de mujeres con las que Christian Cueva habría tenido una aventura durante el matrimonio que tuvo con Pamela López, ya que se salieron a la luz parte de una confrontación al futbolista por conversaciones con la exbailarina.

El programa Magaly Tv, la firme compartió un chat entre Aladino y su aún esposa, cuando ella estaba en Miami y él en Lima, en el que le negaba conocer a controversial personaje, e incluso jurándolo por sus hijos.

“Pamela, basta. Ya te dije. No conozco a esa tipa. No sé porque me escribe, no sé quién es, la verdad”, se le habría asegurad el jugador de Emelec a la trujillana, quien no le habría creído y le resaltó: “Y porque m*** borras. Que m*** escondes”.

Christian Cueva, pese a ello, insistió en no conocer a Nadeska Widausky: “Por mis hijos que no borré nada”.

