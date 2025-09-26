Magaly Medina mostró los mensajes donde Gustavo Salcedo, el aún esposo de Maju Mantilla escribe a las 10:42 de la mañana a un investigador de “Magaly TV La Firme”, enviando la dirección del estudio de abogados Canelo con un mapa y la foto del auto de Christian Rodríguez intacto, acompañado del texto “apareció Christian”.

La evidencia incluye una segunda foto de un pantallazo donde un contacto le informa a Salcedo que Rodríguez “está con su esposa y su hijo”, agregando que la esposa “es recontra brava, ya la tasé”. Este dato crucial, que la ‘Urraca’ presenta, indica que Gustavo Salcedo contaba con un informante que seguía los movimientos del productor, planificando así un acto que la fiscalía deberá investigar para determinar la premeditación total de la agresión que ocurriría minutos después del envío de estas pruebas.

