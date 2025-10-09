Las confesiones de Gustavo Salcedo a Magaly Tv, la firme siguen saliendo a la luz, y esta vez el deportista narró cómo descubrió la historia de su esposa, Maju Mantilla, y el productor Christian Rodríguez.

“Yo descubro a Maju el día antes de su cumpleaños. Maju se pone toda nerviosa y me dice que se quiere separar porque yo el día anterior la había ampayado. Su sitio para verse era cerca al canal, en un sitio así medio escondido”, se le escucha decir.

El aún esposo de la exreina de belleza ya venía dando a conocer todo lo que llegó a descubrir de lo que hacía la madre de sus hijos, quien no solo fue vinculada con el comunicador, sino también con el actor colombiano George Slebi.

