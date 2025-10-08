Las revelaciones de Gustavo Salcedo a Magaly Tv, la firme sobre su aún esposa, Maju Mantilla, siguen conociéndose. Esta vez, el deportista tocó el tema sobre el actor colombiano George Slebi, quien también habría tenido una fugaz amorío con la exreina de belleza.

“Yo encontró un montón de chats. Ellos grababan todo el día. Yo tengo todas las llamadas con este pata George”, se le escucha decir al empresario en un audio.

“Yo lo esperé en la puerta de su casa y él me pidió disculpas. Me dijo que era pro familia, que la situación se le fue de las manos”, siguió contando.

Recordemos que Gustavo Salcedo tuvo una larga conversación con el programa, en el que inicialmente habló sobre Christian Rodríguez y Maju Mantilla, de quienes confesó que los había ‘tracketeado’ sus equipos móviles, así como instalar GPS en sus vehículos, incluyendo la pareja del productor.

